استقبل العاهل السعودي السبت، الرئيس الأمريكي وعائلته بالديوان الملكي في حيث ستعقد القمة الأمريكية أولى قمم الرياض التي ستشمل لاحقا القمة الأمريكية الخليجية والقمة الأمريكية العربية الإسلامية.

 

وبعد مراسم خاصة لدى وصول الوفد الأمريكي، جلس الوفد الأمريكي في قاعة واسعة مع الأمراء والمسؤولين السعوديين.

 

وكانت الثنائيات الحوارية داخل القاعة والتي رصدتها عدسات المصورين، حيث جلست ابنة الرئيس الأمريكي بين ولي العهد السابق الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن  بندر بن عبدالعزيز‎.

 

وأظهرت لقطات قصيرة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الأمير مقرن يشرح لإيفانكا معنى هز فنجان .

كما جلست زوجة الرئيس ترامب إلى جانب ولي العهد السعودي الأمير عبد العزيز آل سعود.

 