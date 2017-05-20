استقبل العاهل السعودي الملك سلمان السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته بالديوان الملكي في الرياض حيث ستعقد القمة الأمريكية السعودية أولى قمم الرياض التي ستشمل لاحقا القمة الأمريكية الخليجية والقمة الأمريكية العربية الإسلامية.

وبعد مراسم خاصة لدى وصول الوفد الأمريكي، جلس الوفد الأمريكي في قاعة واسعة مع الأمراء والمسؤولين السعوديين.

وكانت الثنائيات الحوارية داخل القاعة والتي رصدتها عدسات المصورين، حيث جلست ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب بين ولي العهد السابق الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز‎.

وأظهرت لقطات قصيرة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الأمير مقرن يشرح لإيفانكا معنى هز فنجان القهوة العربية.

الأمير مقرن بن عبدالعزيز يعلم إيڤانكا هز الفنجان.#قمة_الرياض pic.twitter.com/qYXQZou6mX — Amjaad A. (@AmjaadAA) May 20, 2017

كما جلست زوجة الرئيس ميلانيا ترامب إلى جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف عبد العزيز آل سعود.