رصدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية 6 أشياء تدعو للسخرية شهدها اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية كأول زيارة خارجية له كرئيس.

وقالت الصحيفة إنه بمجرد مغادرة ترامب البلاد بضع ساعات، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي في حملة جنونية من السخرية ونشر بعض الصور، للمواقف السخيفة وهي كالآتي:

1- استخدم المصعد الذهبي، وعلقت الصحفية جنيفر جاكوبس، مراسلة وكالة بلومبرج في البيت الأبيض، قائلة: أظهر ترامب ابتسامة بلهاء بينما كان يصعد “المصعد الذهبي”.

لم يرتدِ هو أو زوجته ميلانيا غطاء للرأس، على الرغم من أنه كان ينتقد ميشال أوباما على نفس الشيء عام 2005.

إنارة فندق “ترامب” في السعودية وتزيينها بأعلام السعودية وأمريكا ووجوه العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس ترامب، وهو الأمر الذي لاقى سخرية وغضب من قبل الأمريكيين على مواقع التواصل.

4- إقامة حفل موسيقي الليلة يضم “الجيتار الأمريكي” و “العود العربي”، ويقال إن الحضور للذكور فقط، ولا يسمح للفتيات.

لن تتاح لترامب الفرصة بتناول الأكل السعودي المحلي، ولكن بدلا من ذلك تم إعداد وجبته المفضلة من شريحة اللحم مع الصلصة.

6- غدًا سيلقي ترامب خطابًا للقادة المسلمين، ولكن الأمر المثير للسخرية أن ترامب هو ذاته الرئيس الذي أمر بحظر دخول مسلمين عدة دول للولايات المتحدة سيعطي كلمة عن الإسلام للقادة المسلمين في السعودية، وقال لأندرسون كوبر في مارس 2016: “أعتقد أن الإسلام يكرهنا”.

والمدهش في الأمر أن ستيفن ميلر، أحد كبار الداعين والمنظمين لسياسة حظر السفر الفاشلة على المسلمين، هو من سيكتب هذا الخطاب لترامب.