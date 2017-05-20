وطن (خاص) تداول ناشطون قصيدة مشهورة وقديمة للشاعر المصري أحمد فؤاد نجم كان قد كتبها للرئيس الأمريكي نيكسون بعد فضيحة الوترجيت التي أزاحته عن الحكم.

ويزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية وسط جدل شديد في الولايات المتحدة والسعودية والأقطار العربية ويرى البعض أن هجوم ترامب على السعودية اثناء حملته الإنتخابية ومطالبته بدفع الرياض الأموال مقابل الحماية أتى بنتائجه بعد حصول ترامب على صفقات بملايين المليارات.

وأعاد الإعلامي المصري حافظ المرازي نشر قصيدة الشاعر نجم معلقا: ما أشبه اليوم بالبارحة.

وتقول القصيدة:

نيكسون بابا – كلمات أحمد فؤاد نجم

شرفت يا نيكسون بابا

يا بتاع الووتر جيت

عملولك قيمه وسيما

سلاطين الفول والزيت

فرشولك أوسع سكه

من راس التين على مكه

وهناك تنزل على عكا

ويقولوا عليك حجيت

ما هو مولد ساير داير

شي الله يا صحاب البيت

****

جواسيسك يوم تشريفك

عملولك زفه وزار

تتقصع فيه المومس

والقارح والمندار

والشيخ شمهورش راكب

ع الكوديا وهات يا مواكب

وبقيت الزفه عناكب

ساحبين من تحت الحيط

واهو مولد ساير داير

شي الله يا اصحاب البيت

****

عزموك فقالوا تعالَ

تاكل بنبون وهريسه

قمت انت لأنك مهيف

صدقت ان احنا فريسه

طبيت لحقوك بالزفه

يا عريس الغفله يا خفه

هات وشك خد لك تفه

شوبش من صاحب البيت

واهو مولد ساير داير

شي الله يا اصحاب البيت

****

خد مني كلام يبقى لك

ولو انك مش حتعيش

لا حقول اهلا ولا جهلا

ولا تيجي ولا متجيش

بيقولوا اللحم المصري

مطرح ما بيسري بيهري

وده من تأثير الكشري

والفول والسوس أبو زيت

واهو مولد ساير داير

شي الله يا اصحاب البيت