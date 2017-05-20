تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم عمرو دياب وقد ارتمت في أحضانه فتاة أثناء حضوره حفلة زفاف ابنة المطربة المعتزلة منى عبد الغني.

وذكر البعض أنها الطفلة التي ظهرت معه في فيلمه “العفاريت” منذ أكثر من 27 عاماً، وكانت تدعى “بلية” في الفيلم.

وفي حقيقة الأمر أن هذه الفتاة ليست هي طفلة فيلم “العفاريت”، وأن الطفلة الأصلية تدعى هديل خير الله، وتقيم خارج مصر معظم أوقاتها.

أما الفتاة الموجودة مع عمرو في الصورة فهي إحدى المقربات من الهضبة، وتعتبره بمثابة والدها، لأنها على صلة قريبة منه منذ صغرها.بحسب مجلة “لها”