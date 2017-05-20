#بنت_ترامب هاشتاج تصدر الترند في المملكة العربية السعودية, التي يزورها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها اليهودي كوشنر.

واللافت في زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية, البلد الاسلامي المحافظ الذي يطبق الشريعة الاسلامية ويفرض اجراءات صارمة على مواطنيه, ان النظام السعودي سمح لزوجة ترامب المثيرة ميلانيا وابنته الجميلة وأفراد الوفد المرافق من النساء بالظهور دون غطاء الرأس وهي ظاهرة نادرة الحدوث في البلد المحافظ الامر الذي اثار جدلاً واسعا.

ولكن زوجة ترامب وابنته ظهرتا بزي محتشم خلال الزيارة على خلاف أمريكا, ولكن دون غطاء الرأس أي عدم التزامهن بالزي الاسلامي الذي لفت إليه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان بلاده لن تفرضه على عائلة ترامب.

ودشن رواد تويتر، العديد من الهاشتاجات، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية. وتصدر هاشتاج “#بنت_ترامب”، الهاشتاجات الأكثر تداولاً عالميًا، والأكثر تداولاً في السعودية أيضًا.

وحصل هاشتاج “#قمة_الرياض”، على المركز الثالث عالميًا، واحتل المركز الثاني، ضمن قائمة “تويتر”، للهاشتاجات الأكثر تداولاً في المملكة العربية السعودية بعد أن تم إطلاق حساب خاص له، واتخذ شعار “قمم تبحث تحديات الحاضر، واستحقاقات المستقبل، “ثلاث قمم.. رؤية واحدة”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وصل، صباح السبت، في زيارة هي الأولى له منذ وصوله للبيت الأبيض إلى المملكة السعودية، ومن المقرر أن يعقد 3 قمم، هى القمة السعودية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، وقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

نظرة الحرس..

وفي صورة اثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لحرس الشرف عند دخول ابنة ترامب قصر الرياض برفقة زوجها, فإن الحرس الذين كانوا في استقبالهما خرقوا البروتوكول المتبع وظلوا يرقبوا الجميلة في مشيتها أمامهم وهو الحادث الذي رصدته كاميرات الصحافيين.

نظرة المترجم

وتداول عدد من النشطاء صورًا لنظرة المترجم السعودي، تجاه زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ميلانيا، أثناء مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان في مطار الملك خالد بالرياض. وسخر السعوديون من نظرة المترجم لميلانيا، قائلين: “إنها آخر مرة يزور فيها ترامب السعودية”.

كرافتة الحارس

وأبدت فتيات سعوديات إعجابهن بشاب ظهر يحمل حقائب، خلف إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأميركي، لدى وصولها الرياض. وطلب الفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معرفة هوية هذا الشخص، الذي أثار إعجابهن، ردا على إعجاب الرجال، بإيفانكا نجلة ترامب.

وأبرز المواطنون السعوديون إعجابهم بإيفانكا، التي وصلت مقر إقامتها بالمملكة العربية السعودية، بصحبة زوجها جاريد كوشنر، وقال أحد المغردين ساخرًا: الملك استقبل ترامب وزوجته والشعب استقبل ابنتهم”