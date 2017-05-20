هاجم الإعلامي المصري مجدي طنطاوي, وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بسبب قرار منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح لمراعاة مشاعر المسيحيين، قائلًا: “ده أنت ربنا هيعمل فيك عمايل، أنا مستعجل يوم القيامة عشان أتفرج على واحد زيك”.

وعرض مجدي في برنامجه “كلام جرايد”، المذاع على فضائية “العاصمة”، تصريحات النائبة أماني عزيز، وكيلة اللجنة الدينية بمجلس النواب، التي رفضت فيها قرار وزير الأوقاف، مؤكدة أن إذاعة صلاة التراويح في مكبرات الصوت لا تؤذي مشاعر الأقباط على الإطلاق، وعلق عليها: “النائبة المسيحية بتقولك كلمة الله لا تسبب إزعاجا للأقباط”.

وأضاف: “سيظل المصريون، مسلمون ومسيحيون، يدا واحدة”، موجهًا التحية للنائبة أماني عزيز على موقفها من هذا القرار.