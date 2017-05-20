أعربت سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب عن شكرها للترحيب الذي حصلت عليه خلال زيارتها للسعودية اليوم السبت 20 مايو/أيار 2017 ضمن جولة تاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة.

وقالت ميلانيا في تغريدة لها على تويتر “شكراً على الترحيب الجميل” في الرياض

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصل إلى السعودية صباح اليوم السبت 20 مايو/أيار 2017 في مستهل أول جولة خارجية له منذ أن تولى السلطة في يناير/كانون الثاني.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الأميركي، لدى وصوله إلى مطار الرياض.

ورافق ترامب في زيارته التاريخية إلى السعودية، زوجته ميلانيا ترامب، وابنته إيفانكا، وزوجها المستشار الخاص للرئيس الأميركي جاريد كوشنر، بالإضافة إلى عشرات الإعلاميين ورجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الأميركيين.

وظهرت ميلانيا ترامب عند وصولها للمطار في الرياض وهي ترتدي زياً أسود محتمشاً، يشبه “العباءة”، وهو الزي الرائج في دول الخليج، ويبدو أنها اختارت زيها بما يتناسب مع التقاليد الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

وكانت ميلانيا قبل صعودها الطائرة وهي في أميركا، ترتدي “بلوزة بيضاء” وتنورة برتقالية قصيرة، لكنها غيّرت زيها في الطائرة وارتدت العباءة السوداء قبل وصولها إلى الرياض.

وتفاعل السعوديون بشكل كبير مع تغريدة ترامب وأعرب العديد منهم ترحيبهم بزيارتها للمملكة.