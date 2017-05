أعربت سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب عن شكرها للترحيب الذي حصلت عليه خلال زيارتها للسعودية اليوم السبت 20 مايو/أيار 2017 ضمن جولة تاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة.

وقالت ميلانيا في تغريدة لها على تويتر “شكراً على الترحيب الجميل” في الرياض

Thank you for a beautiful welcome to #Riyadh! #SaudiArabia pic.twitter.com/BcrMR0OYSK

