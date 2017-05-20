مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية مصطحباً مع أسرته (زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها) انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطناً سعودياً يطلب الزواج من ابنة ترامب.

وخاطب المواطن السعودي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز طالباً منه المساعدة في الزواج من ابنة ترامب “على سنة الله ورسوله”، بحسب ما قال في الفيديو المسجل.

وختم بذكر ذاكراً اسمه بالكامل: “أنا المواطن بدر بن فهد بن عبد الله”.

وحصل الفيديو على العديد من التعليقات الساخرة، التي ذكرت صاحبه، بأن إيفانكا ترامب متزوجة، وتحدث آخرون عن نفوذها وشركاتها وأعمالها، بحسب ما ذكر موقع العربي الجديد.