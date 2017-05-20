مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد إلى المملكة العربية مصطحباً مع أسرته (زوجته وابنته وزوجها) انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطناً سعودياً يطلب الزواج من ابنة .

 

وخاطب المواطن السعودي خادم الحرمين الشرفين بن عبد العزيز طالباً منه المساعدة في الزواج من ابنة ترامب “على الله ورسوله”، بحسب ما قال في الفيديو المسجل.

 

وختم بذكر ذاكراً اسمه بالكامل: “أنا المواطن بدر بن فهد بن عبد الله”.

 

وحصل الفيديو على العديد من التعليقات الساخرة، التي ذكرت صاحبه، بأن إيفانكا ترامب متزوجة، وتحدث آخرون عن نفوذها وشركاتها وأعمالها، بحسب ما ذكر موقع العربي الجديد.