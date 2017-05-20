أكد موقع صحيفة “عكاظ” السعودي، أن ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إيفانكا”، أبدت رغبتها بلقاء الرضيعة السعودية التي أسماها والدُها بـ”إيفانكا”.

وكان السعودي سالم العنزي أطلق اسم “إيفانكا” على ابنته، نظراً لما أسماه “تحسن العلاقات السعودية- الأميركية في عهد ترامب”.

وقد وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح السبت، الى السعودية، مع ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر ضمن الوفد المرافق.

واستقبل العاهل السعودي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصل الرياض في أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه الرئاسة.

ويعقد العاهل السعودي سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ترامب تركز على “إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الوثيقة بين البلدين” .