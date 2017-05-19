لا تعتزم المملكة العربية السعودية فرض ارتداء الزي الإسلامي على زوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترامب، عند زيارة الزوجين للسعودية، يومي السبت والأحد وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزير الخارجية خالد الجبير.

وفقاً للوكالة قال الجبير، في مؤتمر صحفي، مجيباً على سؤال ما إذا كان ينبغي على زوجة الرئيس الأميركي ارتداء ملابس تتماشى مع التقاليد الإسلامية خلال زيارتها للرياض، قال إن السلطات السعودية عادة لا تطالب التقيد بطريقة معينة للملبس، مؤكداً: “يقترحون علينا ونرحب بأي من طرق الملبس”.

وغادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات المتحدة متجهاً صوب المملكة العربية في جولته الخارجية الأولى التي تستمر 8 أيام وتشمل 6 محطات ولقاءات مع قادة عرب وإسرائيليين وأوروبيين.

ويشارك ترامب خلال وجوده في الرياض في القمة الإسلامية الأميركية بحضور 37 زعيماً، بالإضافة إلى ستة رؤساء حكومات، وفق موقع قناة الحرة الأميركي.

وقال ترامب أنه سيستغل زيارته الخارجية في حث قادة العالم الإسلامي على مواجهة التطرف والكراهية.