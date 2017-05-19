عدد كبير من الرجال يشعرون بالذنب بعد ممارسة الجنس، ما ينعكس سلباً على حياتهم العاطفية لأن الشعور بالذنب غالباً ما يرتبط بقناعة الرجل بأن ما ارتكبه هو خطأ.

فالرجل الذي يشعر بالذنب لا يمكنه اختبار مشاعر المتعة، كما أن ممارسة العلاقة لمرة ثانية تصبح من المستحيلات.

أبرز الأسباب التي تدفع بالرجل للشعور بالذنب بعد العلاقة الحميمة:

1.انعدام الثقافة الجنسية: فبحسب تقري لموقع “صحتي”، يعد التثقيف الجنسي العلمي عامل اساسي لكي يصل الرجل إلى مرحلة التجربة بإستعداد تام حيث يكون قد بات على اقتناع تام بأن الفعل الجنسي من السلوكيات الطبيعية في الحياة الزوجية.

وفي حال إنعدام الثقافة الجنسية وحين يقوم بتجربته الأولى فإن النتيجة تكون مشاعر سلبية تتنوع بين الشعور بالذنب والاكتئاب وكره الذات.

فبعض الرجال يشعرون بالذنب كونهم يفكّرون بأنّ الجنس هو فعل محرّم، وذلك لأن ثقافتنا تعتمد على هذه الفكرة وفي التربية الشرقية ترسّخت فكرة الجنس بهذا الشكل.

2.الكبت الجنسي منذ الصغر: يبدأ الطفل باختبار المشاعر الجنسية منذ الطفولة، وفي كل مرة يحاول فيها أن يلمس عضوه الذكري تكون ردة فعل الوالد أو الوالدة الطلب منه عدم القيام بذلك وهكذا تتخمر الفكرة وتتطور ويجد نفسه أسير هذا القمع خلال سنوات البلوغ.

3.الصراع العاطفي نتيجة الخيانة: قد يكون الزوج يعيش صراعاً داخلياً لكونه لم يعد يحب زوجته، أو لأنه يخونها أو حتى يفكر بالطلاق منها وهذه المشاعر لا تكون معلنة، لذلك في كل مرة يدخل فيها في علاقة حميمة مع زوجته فهو حكماً سيشعر بالذنب لأنه يكذب عليها.