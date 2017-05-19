وجه القيادي في حزب ، لزهر العكرمي، رسالة قوية للمدير التنفيذي للحزب نجل ، محذرا إياه من .

 

وقال “العكرمي” خلال مداخلة له في احد البرامج الإذاعية: “أعرف أن هناك من ينادي حافظ بلقب فخامة واعلم أن عينه على ”.

 

وأضاف محذرا حافظ السبسي من السجن قائلا: ” اتقدم بكل اخوية إلى حافظ حتر المرناقية عملولها طريق سيارة”، في إشارة إلى فرضية أن يكون مصير حافظ السبسي السجن.

 

وأضاف قائلا: “يا احافظ اعقل..اليد التي تصفق لك اليوم ستضربك غدا”.

#لزهر_العكرمي: نعرف الي عينك على قرطاج أما حتى المرناقية عنده…

#لزهر_العكرمي: نعرف الي عينك على قرطاج أما حتى المرناقية عندها طريق سيارة

Nai-post ni Radio Cap FM noong Miyerkules, Mayo 17, 2017