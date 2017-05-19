وجه القيادي في حزب نداء تونس، لزهر العكرمي، رسالة قوية للمدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، محذرا إياه من السجن.

وقال “العكرمي” خلال مداخلة له في احد البرامج الإذاعية: “أعرف أن هناك من ينادي حافظ بلقب فخامة الرئيس واعلم أن عينه على قصر قرطاج”.

وأضاف محذرا حافظ السبسي من السجن قائلا: ” اتقدم بكل اخوية إلى حافظ حتر المرناقية عملولها طريق سيارة”، في إشارة إلى فرضية أن يكون مصير حافظ السبسي السجن.

وأضاف قائلا: “يا احافظ اعقل..اليد التي تصفق لك اليوم ستضربك غدا”.