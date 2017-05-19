قام المغني المصري تامر حسني بتقبيل يد إحدى معجباته المغاربة، بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس في المملكة المغربية، من أجل المشاركة في مهرجان موازين إيقاعات العالم.

طلبت هذه المعجبة المحجبة التقاط صورة سيلفي مع “نجم الجيل”، الذي رحب وقام بالتقاط الصورة بنفسه، ثم مد يده للسلام عليها فأسرعت الفتاة بتقبيلها، فأسرع “تامر” بسحب يده، وقام على الفور بمحاولة تقبيل يدها.

يذكر أن تامر حسني اتجه للمغرب للمشاركة في فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم بالمغرب.

وحظي الفنان المصري باستقبال حار من قبل جمهوره المغربي فور وصوله إلى مطار محمد الخامس، حيث توافد عشاقه إلى المطار لاستقباله حاملين له الورود ولافتات ترحيب ضخمة كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.