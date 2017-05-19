حصلت إيفانكا ترامب، وزوجها جارد كوشنر، على فتوى دينية من حاخام يهودي، يسمح لهما بمرافقة الرئيس على الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” في الطريق إلى السعودية.

ويشير تقرير مجلة “بوليتكو” الذي ترجمته “عربي21″، إلى أنه بسبب تزامن هذه الرحلة مع بدء شعائر السبت اليهودية، فإنه يحظر على الملتزمين بالدين اليهودي استخدام عدد من الأمور، منها التحركات وركوب الطائرات.

وتنقل المجلة عن مسؤولين في البيت الأبيض، قولهم إن إيفانكا وكوشنر، المتلزمين بالديانة اليهودية، عادة ما يتبعان إحدى شعائر السبت، حيث يتوقفان عن استخدام الأدوات الكهربائية من مساء الجمعة حتى مساء السبت، مشيرة إلى أنه نتيجة لعملهما، فإنهما لم يمارسا هذه الشعيرة في بعض المرات.

ويلفت التقرير إلى أن إيفانكا وكوشنر حصلا في يوم تنصيب ترامب على الفتوى الدينية ذاتها؛ من أجل استخدام السيارة، مشيرا إلى أنه يمكن لليهودي الملتزم كسر القواعد المتبعة في حال تعرضه لخطر داهم يؤثر في حياته.

وتقول المجلة إنه لا يعرف ما هو أساس الفتوى المقدمة لهما في هذه المرة ليتمكنا من مرافقة الرئيس في أول رحلة خارجية له منذ انتخابه.

ويكشف التقرير عن أن كوشنر لم يلتزم بشعائر السبت في أثناء الحملة الانتخابية، عندما واجه ترامب أسوأ أزمة فيها، حيث جلس معه في برج ترامب لمواجهة الأشرطة التي نشرت في تشرين الأول/ أكتوبر، التي بدا فيها ترامب وهو يتفاخر بقيامه بالتحرش بنساء وتقبيلهن.

وتنوه المجلة إلى أن أول محطة من زيارة ترامب ستكون هي السعودية، التي أسهم كوشنر في ترتيب برنامجها.

وبحسب التقرير، فإن إيفانكا كتبت في كتابها الجديد “المرأة التي تعمل”، عن شعائر السبت، وكيف تقوم هي وعائلتها بالالتزام بها، حيث تقول: “من غروب شمس الجمعة إلى نهاية السبت، أقوم وعائلتي بإحياء شعائر السبت”، وتضيف: “خلال هذه الفترة نقطع التواصل مع العالم، لا تلفاز، ولا رسائل إلكترونية، ولا مكالمات هاتفية، ولا إنترنت، ونستمتع بوقت لا يقطعه أي شيء معا”.

وتختم “بوليتكو” تقريرها بالإشارة إلى قول إيفانكا: “من المهم إطفاء الكهرباء، وتكريس وقت لبعضنا، بالإضافة إلى أننا نقرأ، ونتمشى في المدينة، وننام”.