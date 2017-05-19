بصورة متواضعة وعفوية، كشفت الملكة رانيا عن زواج أخيها مجدي، ونشرت لقطة خاصة من عقد قرانه على حسابها الخاص من موقع انستقرام.

وفي حين ظهرت الملكة في الصورة وهي جالسة بكل نعومة على مسند المعقد لتراقب اجراءات عقد الزواج من بعيد، توجهت بأرق الكلمات والتمنيات للثنائي الجديد وعلقت على الصورة قائلةً: “مبروك لأخي مجدي وعروسته الغالية ريم حوراني. مرحباً بك في عائلتنا الصغيرة”.

والمثير للاهتمام في هذه الصورة، أن العروس الجميلة ريم ورغم اعتمادها على اللون الأبيض كونها العروس، لم تنجح على سرقة الأضواء من الملكة رانيا، فقد بدت هذه الأخيرة مشرقة ببزتها الزرقاء الفاتحة، وساطعةً بملامحها الأنثوية الرقيقة، كالمعتاد.