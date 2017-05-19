انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعصابة تغتصب سيدة ليبية في منطقة “قصر بن غشير” جنوب العاصمة طرابلس.

ويظهر في المقطع ثلاثة أشخاص يغتصبون سيدة ليبية وهي تستجديهم بأن يخلوا سبيلها دون أن تلقى آذان صاغية.

وأكد مصدر من منطقة “قصر بن غشير”، وفقاً لـ”بوابة افريقيا الاخبارية”، أن السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو تم اختطافها من أحد الأسواق بمنطقة قصر بن غشير من قبل أحد العصابات بالمنطقة.

ويعد مقطع الفيديو هذا الثاني بعد الفيديو الذي انتشر في ديسمبر العام الماضي وظهرت فيه سيدة ليبية تغتصب في معسكر لميليشيا مسلحة بمنطقة العواشير، شرق العاصمة طرابلس، وهي تصرخ “عندكم ولايا”، والذي أثار ردود فعل غاضبة من الليبيين، أطلقوا خلالها حملة “عندكم ولايا” على صفحات التواصل الاجتماعي.