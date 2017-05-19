نهى الداعية السعودي، الدكتور علي الربيعي، الخليجيين عن شراء المنتجات الإيرانية، مشددا على أنه إذا ما أراد، أحد شراءها فإنه من الأولى شراء المنتجات الإسرائيلية.وفق تعبيره

وقال “الربيعي” في تدوينة له عبر رحسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لا يوجد فرقٌ بين أن تشتري منتجات #إيران أو منتجات إسرائيل فإن قبلت بالبصائع الإيرانية في بيتك فمن باب أولى اشتري البضائع الإسرائيلية”.

لا يوجد فرقٌ بين أن تشتري منتجات #إيران أو منتجات إسرائيل فإن قبلت بالبصائع الإيرانية في بيتك فمن باب أولى اشتري البضائع الإسرائيلية — الشيخ د علي الربيعي (@DrAliAlrabieei) May 18, 2017

يشار إلى أن دعوة الربيعي للخليجيين بشراء المنتجات الإسرائيلية، جاءت بعدما تداول ناشطون خليجيون مقطع فيديو زعم ضبط السلطات الكويتية عشرات الاطنان من القرع الإيراني الملوث والمحشو بالدود، على حد قول النشطاء.