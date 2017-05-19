نهى الداعية السعودي، الدكتور علي الربيعي، عن شراء المنتجات الإيرانية، مشددا على أنه إذا ما أراد، أحد شراءها فإنه من الأولى شراء .وفق تعبيره

 

وقال “الربيعي” في تدوينة له عبر رحسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لا يوجد فرقٌ بين أن تشتري منتجات # أو منتجات إسرائيل فإن قبلت بالبصائع الإيرانية في بيتك فمن باب أولى اشتري البضائع الإسرائيلية”.

يشار إلى أن دعوة الربيعي للخليجيين بشراء المنتجات الإسرائيلية، جاءت بعدما تداول ناشطون خليجيون مقطع فيديو زعم ضبط عشرات الاطنان من القرع الإيراني الملوث والمحشو بالدود، على حد قول النشطاء.