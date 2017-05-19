قال الحاخام الإسرائيلي “نير بن آرتسي” إن مصر ستشهد حروباً داخلية حادة خلال الفترة المقبلة، زاعماً أن “الجماعات الإرهابية” وحركة حماس سيشعلون الأجواء في شبه جزيرة سيناء، ومن ثم ستتمدد الفوضى إلى باقي أنحاء البلاد، وحينها يمكن أن تشتعل ثورة جديدة في مصر.وفق قوله

وأضاف الحاخام الإسرائيلي في عظته الأسبوعية التي ترجمتها وطن أن الرئيس محمود عباس وحماس ينتظران اليوم ظهور رؤية ترامب حيال أزمات منطقة الشرق الأوسط.

واعتبر “بن آرتسي” أن جميع البلدان الأوروبية لا يمكن أن تعيش في سلام وهدوء، لأنه يوجد على أراضيها ملايين المسلمين!.

ودعا الحاخام الإسرائيلي اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل أن يأتوا إلى إسرائيل على وجه السرعة.