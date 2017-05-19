قال الحاخام الإسرائيلي “” إن ستشهد حروباً داخلية حادة خلال الفترة المقبلة، زاعماً أن “الجماعات الإرهابية” وحركة سيشعلون الأجواء في شبه جزيرة ، ومن ثم ستتمدد الفوضى إلى باقي أنحاء البلاد، وحينها يمكن أن تشتعل ثورة جديدة في .وفق قوله

 

وأضاف الحاخام الإسرائيلي في عظته الأسبوعية التي ترجمتها وطن أن محمود وحماس ينتظران اليوم ظهور رؤية حيال أزمات منطقة .

 

واعتبر “بن آرتسي” أن جميع البلدان الأوروبية لا يمكن أن تعيش في سلام وهدوء، لأنه يوجد على أراضيها ملايين المسلمين!.

 

ودعا الحاخام الإسرائيلي اليهود الذين يعيشون خارج أن يأتوا إلى على وجه السرعة.

 