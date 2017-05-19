ذكر موقع “العربية”، تفاصيل أزمة الفنانة الراحلة وردة الجزائرية مع أنور السادات، ومنها من الغناء بسبب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وجاءت بداية الخلاف “بأمر الرئيس الراحل أنور السادات، بمنع ظهور وردة، أو بث صوتها في المحطات المصرية بعد غنائها للرئيس الليبي معمر القذافي عام 1977، حين أهدته أغنية خاصة في احتفالات الثورة الليبية، بعنوان “إن كان الغلا ينزاد” و”صلي ع النبي يا مصلي” في عز التوتر بين مصر وليبيا.

وقال السادات، بحسب “العربية”، لوزير الثقافة حينها عبدالمنعم الصاوي “شد ودن بنتنا عشان متغنيش تاني”، وعرف عن القذافي أنه يغدق على الفنانين والمشاهير مقابل تلميع صورته، وفسر غناءها له بأنه محاولة من القذافي لاستفزاز السادات.