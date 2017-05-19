بعد قرار إلغاء زيارته للسعودية، للمشاركة في القمة الإسلامية العربية، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغى الملك المغربي محمد السادس، زيارته المرتقبة لمصر، والتي كان مقرراً أن تنطلق الأسبوع القادم، للقاء رئيسها عبد الفتاح السيسي.

وقبل إلغائها، وصل إلى القاهرة، أمسالخميس، وفد من المسؤولين المغاربة رفيعي المستوى في زيارة لمصر ممتدة لعدة أيام، بهدف التحضير لزيارة التي ألغيت، وكان من المنتظر أن تبدأ الاثنين المقبل، من أجل بحث دعم التعاون وآخر التطورات.

في سياق متصل، أفاد موقع “العربي الجديد” أن الوفد المغربي، سيلتقي خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، لاستعراض جدول أعمال زيارة الملك محمد السادس لمصر، قبل إلغائها.

وكان من المرتقب أن تدشن الزيارة الملكية، تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمغرب، ووضع استراتيجية لتشجيع الاستثمارات المغربية /المصرية، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة واستثمارات مغربية – مصرية في السوق الإفريقية.

يشار الى انه سبق ووجه العاهل السعودي، دعوات إلى الملك محمد السادس، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لأجل المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستحتضنها الرياض يوم 21 ماي 2017، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.