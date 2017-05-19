تناول إمام المسجد الحرام خلال خطبة الجمعة القمة المقررة، التي تقام الأحد المقبل، في الرياض بين قادة العالم العربي والإسلامي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشاد الشيخ صالح بن حميد بالقمة ووصفها بـ”المباركة”، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الشيخ حميد قوله: “أيها القادة المجتمعون ينبغي أن يكون الطرح واقعياً، وأن توضع النقاط على الحروف، والتأكيد أن التدخلات في المنطقة كان لها الأثر السيئ في تفاقم الصراعات الطائفية والدينية والقومية والعرقية”.

وكان حميد يشير الى إيران بدون أن يذكرها بالاسم.

كما دعا الى “لجم هذه الفوضى المسلحة التي يقودها إرهابيون، ووقودها شباب أغرار ومن ورائهم رعاة إرهاب ما ساعد الجماعات المتطرفة على سهولة الاستقطاب في مناطق الصراع والنزاع”.

واختار الرئيس ترامب أن يبدأ أولى رحلاته الى الخارج في السعودية، حيث سيلقي أمام أكثر من 50 من قادة الدول الإسلامية خطاباً حول الإسلام.

وقال ترامب: “سأدعوهم الى مكافحة الكراهية والتطرف”، مشيراً الى “رؤية سلمية” للإسلام.

ودعا الشيخ حميد في الخطبة التي ابتعد فيها عن الخطاب المعتاد الى “الحوار البناء والتعاون والتسامح”.