وسط احتفالات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بالذكرى الثالثة لما اطلق عليها عملية “معركة الكرامة” وبمشاركة رئيس الاركان المصري، محمود حجازي الذي حضر إلى بنغازي لمشاركة “حفتر” احتفالاته، شنت قوات القوة الثالثة التابعة للمجلس العسكري في مصراتة والموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج، وبمشاركة سرايا الدفاع عن بنغازي هجوماً على قاعدة “براك” الجوية وسيطرت عليها بالكامل.

ويأتي هذا الهجوم عقب توقف لاطلاق النار و التهدئة في الجنوب دام لمدة اسبوعين والذي جاء بعد لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج و خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .

وقالت ” قناة ليبيا الوطن ” المقربة من حكومة الوفاق و وزارة دفاعها ، أن قوات وزارة الدفاع ممثلة في الكتيبة 201 و اللواء الثالث عشر ( القوة الثالثة ) قد سيطرت على القاعدة عقب عملية عسكرية اطلق عليها اسم الضربة الصاعقة .

وأكدت وكالة بشرى الاعلامية الذراع الاعلامي لـ ” سرايا الدفاع عن بنغازي ” مشاركة قوات السرايا في الهجوم على قاعدة “براك” الجوية .

وفي ذات السياق أكدت مصادر سقوط عدد كبير من قوات “حفتر” بين جريح و قتيل في هذا الهجوم من بينهم أحد أبناء أشقاء العقيد محمد بن نائل آمر اللواء 12 التابع لحفتر والمتمركز في القاعدة .