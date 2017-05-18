أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت الخميس عن قلقها إزاء نقص الخبرة لدى الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع الشؤون العالمية.

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية في تصريحات مع شبكة “سي إن إن” ترجمتها وطن أن ما يقلقها أن الرئيس الأمريكي الحالي ليس فى الواقع مستعدا للتعامل مع عدد لا يحصى من القضايا المعقدة للغاية.

وبينما يستعد ترامب لبدء أولى رحلاته الخارجية إلى الرياض، استطردت أولبرايت: ما يثير قلقي في الليل ليس أن هناك فريق كامل يعمل في وزارة الخارجية أو تلك التساؤلات المتعلقة بما يحدث داخل البيت الأبيض، ولكن ما يقلقني أن هناك الكثير من الأمور تحدث وأنه لدينا رئيس لا يبدو أنه يؤدي مهامه.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب يوم الجمعة أول رحلة خارجية يزور خلالها الشرق الأوسط وأوروبا لعقد لقاءات القيادات العربية ومع البابا فرنسيس وحلف الناتو ومجموعة السبعة.