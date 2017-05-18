أعربت وزيرة الأمريكية السابقة الخميس عن قلقها إزاء نقص الخبرة لدى الرئيس في التعامل مع العالمية.

 

وأضافت الأمريكية في تصريحات مع شبكة “سي إن إن” ترجمتها وطن أن ما يقلقها أن الرئيس الأمريكي الحالي ليس فى الواقع مستعدا للتعامل مع عدد لا يحصى من القضايا المعقدة للغاية.

 

وبينما يستعد لبدء أولى رحلاته الخارجية إلى ، استطردت أولبرايت: ما يثير قلقي في الليل ليس أن هناك فريق كامل يعمل في وزارة الخارجية أو تلك التساؤلات المتعلقة بما يحدث داخل ، ولكن ما يقلقني أن هناك الكثير من الأمور تحدث وأنه لدينا رئيس لا يبدو أنه يؤدي مهامه.

 

ومن المقرر أن يبدأ ترامب مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب يوم الجمعة أول رحلة خارجية يزور خلالها وأوروبا لعقد لقاءات القيادات العربية ومع البابا فرنسيس وحلف الناتو ومجموعة السبعة.