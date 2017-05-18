وجه الكاتب الصحفي الكويتي الشيعي، الدكتور صلاح الفضلي، انتقادات لاذعة للشعوب الخليجية المرحبة بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد للمملكة العربية ، والتي على إثرها سيتم عقد قمة إسلامية-أمريكية، سيكون لإيران ومواجهتها نصيب من مباحثاتها.

 

وقال “الفضلي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في امريكا يسخرون ويسبون ترامب وفي يفتخرون باستقباله ويعتبرون زيارته لهم إنجاز عقلية العبيد”.

 

يشار إلى أن وزارة العردل الأمريكية قد أعلنت اليوم الخميس، عن تعيين قاضي تحقيق مستقل، للتحقيق في العلاقة بين الرئيس الامريكي وروسيا، وهي الخطوة التي تهدد المستقبل السياسي للرئيس الامريكي.

 

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية مساء السبت المقبل، حيث سيتم عقد قمة إسلامية-أمريكية، والتي على إثرها قدمت السعودية دعوات لعدد من القادة والإسلاميين لحضورها ومن ثم يتوجه إلى والأراضي الفلسطينية.