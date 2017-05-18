وجه الكاتب الصحفي الكويتي الشيعي، الدكتور صلاح الفضلي، انتقادات لاذعة للشعوب الخليجية المرحبة بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية، والتي على إثرها سيتم عقد قمة إسلامية-أمريكية، سيكون لإيران ومواجهتها نصيب الأسد من مباحثاتها.

وقال “الفضلي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في امريكا يسخرون ويسبون ترامب وفي الخليج يفتخرون باستقباله ويعتبرون زيارته لهم إنجاز عقلية العبيد”.

في امريكا يسخرون ويسبون ترامب وفي الخليج يفتخرون باستقباله ويعتبرون زيارته لهم إنجاز عقلية العبيد — د. صلاح الفضلي (@salahfadly) May 18, 2017

يشار إلى أن وزارة العردل الأمريكية قد أعلنت اليوم الخميس، عن تعيين قاضي تحقيق مستقل، للتحقيق في العلاقة بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب وروسيا، وهي الخطوة التي تهدد المستقبل السياسي للرئيس الامريكي.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية مساء السبت المقبل، حيث سيتم عقد قمة إسلامية-أمريكية، والتي على إثرها قدمت السعودية دعوات لعدد من القادة العرب والإسلاميين لحضورها ومن ثم يتوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.