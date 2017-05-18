تداول ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع فيديو يظهر سائق مركبة يقودها بتهور، أثناء عبور أحد الأودية، حيث قام بالإساءة بحق أحد من مستخدمي .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لم يراع قائد المركبة وجود أحد الأشخاص الذي يسير في الطريق الغارقة بمياه ، وقام بعبورها مسرعا حتى أغرقه بالمياه.

 

من جانبها أعلنت السلطانية أنها ألقت القبض على المواطن (سائق السيارة)، بعد إساءته لأحد الوافدين، مؤكدة أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 