تداول ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يظهر سائق مركبة يقودها بتهور، أثناء عبور أحد الأودية، حيث قام بالإساءة بحق أحد الوافدين من مستخدمي الطريق.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لم يراع قائد المركبة وجود أحد الأشخاص الذي يسير في الطريق الغارقة بمياه الأمطار، وقام بعبورها مسرعا حتى أغرقه بالمياه.

من جانبها أعلنت الشرطة العمانية السلطانية أنها ألقت القبض على المواطن (سائق السيارة)، بعد إساءته لأحد الوافدين، مؤكدة أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.