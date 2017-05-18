فجرت وزيرة الثقافة والرياضية الإسرائيلية, ميري ريغف ، غضب الشارع العربي خلال مشاركتها في مهرجان “كان” السينمائي، بسبب ما ارتدته, حيث التقت الوزيرة عددا من مشاهير السينما.

حيث أثارت الوزيرة موجة من السخط العارم في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للثوب الذي ارتدته الوزيرة والذي وضع عليه رسما للقدس.

ما تسمى وزيرة الثقافة الاسرائيلية المتطرفة ميري ريچيڤ ترتدي ثوباً عليه صورة الاقصى والقدس في مهرجان" كان" حتى تقول ان القدس يهودية ! pic.twitter.com/aQVgAZXTl5 — سامح ابو وديع (@amoo2005) May 17, 2017

الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المتابعين، لتنهال بعدها موجة من الانتقادات اللاذعة في معظمها.

وزيرة الثقافة الاسرائيلية ترتدي فستاناعليه صورةالقدس والاقصى وقبة الصخرة في(كان)تأكيدا على ان القدس عاصمة اسرائيل.

الوزراءالعرب..صحّ النوم! pic.twitter.com/e6yLkSwNl7 — خديجة بن قنة (@Benguennak) May 17, 2017

و قالت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ميري ارتدت هذا الثوب، احتفالا بمرور 50 عاما على احتلال القدس، وهو ما يطلق عليه الإسرائيليون “يوم توحيد القدس” ويحتفلون به الأسبوع القادم بحسب التقويم العبري.

يذكر بان مهرجان “كان” للأفلام الوثائقية في فرنسا، يمتد لغاية 28 مايو/أيار الجاري، بمشاركة واسعة من قبل مشاهير الفن وغيرهم.