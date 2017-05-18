تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب من حفل زفاف شقيقة الفنانة الإماراتية أحلام، مريم الشامسي، والتي حرصت على الاحتفال به بعيدا عن الصحافة والإعلام.

الفنانة الإماراتية ظهرت في مقطع الفيديو وهي تشعل حفل زفاف شقيقتها بالغناء والرقص، وقد أطلت بفستان أصفر ضيق، كشف عن زيادة وزنها بشكل ملحوظ.

يذكر أن حفل زفاف شقيقة أحلام قد أقيم في المركز التجاري بدبي، وقد تولّى منظم الحفلات والمناسبات «رياض شركس» تصميم ديكور الحفل، واختارت العروس محل blessingonline لتصميم بطاقات دعوة الحفل، وحلوى الزفاف من تصميم وتنفيذ chocolateksa.