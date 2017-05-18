في واقعة تعكس مدى تفوق اللاعبين الجزائريين في الخارج، اختارت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية ذائعة الصيت، النجم الجزائري سفيان هني، لاعب وسط فريق “أندرلخت” البلجيكي في قائمة أفضل خمسة لاعبين أفارقة في قارة أوروبا، بعدما تألق بشكل لافت مع فريقه ضد كلوب بروج في “كلاسيكو” الدوري البلجيكي لكرة القدم.

وقدم هني مباراة مميزة مع “أندرلخت” وسجل هدفاً رائعاً على طريقة النجم البرازيلي “رونالدينيو” من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، وهو الهدف الذي نال إعجاب المجلة الفرنسية الشهيرة التي اختارته من بين أفضل خمسة لاعبين أفارقة في أوروبا في جولة الأسبوع باعتباره كان ذكيا ومن تحت حائط الصد البشري.

وسجل “هني” الهدف العاشر له هذا الموسم في الدوري البلجيكي وكما أنه الهدف الثاني عشر في جميع المسابقات التي لعبها مع أندرلخت وسبق أن قدم إحدى عشرة تمريرة حاسمة لزملائه ليعد من أهم صانعي اللعب في الفريق البلجيكي.

وشهدت القائمة تواجد أربعة لاعبين آخرين وهم الكيني فيكتور وانياما لاعب فريق توتنهام الإنجليزي الذي افتتح التسجيل لفريقه ضد مانشستر يونايتد (2-1) من ضربة رأس قوية وقدم أداء لافتا، كما تواجد الإيفواري ويلفريد زها لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، باعتباره واصل تألقه وأحد أكثر اللاعبين حسما وهو صاحب السبعة أهداف والتسع تمريرات الحاسمة.

وانضم للقائمة أيضا الكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم بشيكتاش التركي، إذ كان للكاميروني دور فعال في فوز بشكتاش على بورصا سبور (0-2) حيث سجل المتوج بلقب أفريقيا هدفه العاشر في 24 مباراة، فيما تواجد أيضا الغابوني ماريو ليمينا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.