شنّ الإعلامي السعودي عبد الله البلاجي، هجوما عنيفا على ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، موضحا بأن جنون العظمة لديه قد بلغ منتهاه، ويحاول أن يأخذ مكان السعودية.

وقال “البلاجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لا شك عندي ان جنون العظمة وصل منتهاه عند بن زايد ، منذ فترة طويلة ، عندما حاول و يحاول ان يأخذ مكانة السعودية”.

لا شك عندي ان جنون العظمة وصل منتهاه عند بن زايد ، منذ فترة طويلة ، عندما حاول و يحاول ان يأخذ مكانة السعودية https://t.co/MNcB8oT6j3 — عبدالله البلاجي (@ALblagi) May 17, 2017

وبرز الدور الإماراتي “الطامح” بكل وضوح خلال الازمة اليمنية، والذي كان أبرزه دعمها للمحاولة الإنقلابية من خلال رجالاتها الموالين لها في عدن اليمنية، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة لإدارة عدن رأسها محافظ عدن المقال بن قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي والوزير هاني بن بريك، وهم أشد الموالين للإمارات.

كما يمكن ملاحظة التنافس الإماراتي السعودي في السنوات الأخيرة حاضرا في أكثر من ملف، دخلته الرياض بصفتها قائدة لدول الخليج من جهة وما تروجه من أنها على رأس زعامة العالم الإسلامي، قبل أن تسعى أبو ظبي إلى تقديم نفسها للغرب وتحديدا الولايات المتحدة، كلاعب يمتلك القدرة الأكبر على الحركة والمناورة.

وأكدت الزيارة المفاجئة لمحمد بن زايد للولايات المتحدة الشكوك، حيث تساءل سياسيون وأكاديميون سعوديون عن خلفيات وضرورات الزيارة، لا سيما وأن قادة الإمارات هم من جملة المدعوين سعوديا للقاء ترامب خلال زيارته التي ستبدأ السبت للسعودية، وهو ما دفع الإعلامي السعودي البارز صالح الفهيد إلى وضع الزيارة في إطار “محاولة إماراتية لتوجيه ضربة استباقية لقمم الرياض الثلاث”.