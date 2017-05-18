سخرت الأكاديمية والكاتبة المعارضة، الدكتورة مضاوي الرشيد، من كمية الترحيب والتحضيرات التي تقوم بها تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد للمملكة يوم السبت المقبل.

 

وقالت “الرشيد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التودين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” صور ترامب تملأ شوارع وكأنه عبدالرحمن الفاتح”.

 

وأضافت في تغريدة أخرى تعليقا على إعلان 37 زعيما عربيا وإسلاميا حضورهم القمة الأمريكية-الإسلامية:” لو هناك زعماء لهم كرامة لم يحضر احد”.

 

وكانت السعودية قد قدمت الدعوة لعدد كبير من زعماء العالمين العربي والإسلامي لحضور القمة الأمريكية_الإسلامية المزمع عقدها في الرياض، حيث ستركز الأجندة الرئيسية للقمة على محاربة الإرهاب وتنظيم “داعش” وكذلك وضع حد للتدخلات الإيرانية في الدول العربية وبالأخص والعراق واليمن ولبنان.