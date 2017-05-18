سخرت الأكاديمية والكاتبة السعودية المعارضة، الدكتورة مضاوي الرشيد، من كمية الترحيب والتحضيرات التي تقوم بها الحكومة السعودية تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة يوم السبت المقبل.

وقالت “الرشيد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التودين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” صور ترامب تملأ شوارع الرياض وكأنه عبدالرحمن الفاتح”.

صور ترامب تملأ شوارع الرياض وكأنه عبدالرحمن الفاتح — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) May 18, 2017

وأضافت في تغريدة أخرى تعليقا على إعلان 37 زعيما عربيا وإسلاميا حضورهم القمة الأمريكية-الإسلامية:” لو هناك زعماء لهم كرامة لم يحضر احد”.

لو هناك زعماء لهم كرامة لم يحضر احد https://t.co/c1a7YO3qL6 — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) May 18, 2017

وكانت السعودية قد قدمت الدعوة لعدد كبير من زعماء العالمين العربي والإسلامي لحضور القمة الأمريكية_الإسلامية المزمع عقدها في الرياض، حيث ستركز الأجندة الرئيسية للقمة على محاربة الإرهاب وتنظيم “داعش” وكذلك وضع حد للتدخلات الإيرانية في الدول العربية وبالأخص سوريا والعراق واليمن ولبنان.