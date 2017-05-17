أصيب 9 أشخاص بجروح، واعتقل اثنان آخران، الثلاثاء، خلال شجار اندلع أمام مقر إقامة السفير التركي واشنطن، بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لعاصمة الولايات المتحدة الأميركية.

ووفقا لصحيفة “الغارديان”، قام حرس الرئيس التركي بالتعامل مع المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط جرحى.

وقال المتحدث باسم هيئة الإطفاء بواشنطن، دوغ بوكانان، إن اثنين من المصابين يعانيان من جروح خطيرة، ونقلا إلى مستشفى بسيارة إسعاف.

وأوضح أنه تم استدعاء عناصر الطوارئ إلى مقر إقامة السفير التركي في الساعة الرابعة والنصف مساء الثلاثاء.

بينما قال المتحدث باسم شرطة العاصمة، دستين ستيرنبيك، إن الشجار اندلع بين مجموعتين تحمل إحداهما علم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

وبين المعتقلين الاثنين، متهم بالاعتداء على ضابط شرطة.

واندلع الشجار في نفس يوم اجتماع الرئيس التركي بنظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، فيما رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الحادث.