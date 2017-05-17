تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طفلة عربية لم تبلغ الأربع سنوات، وهي تدخن الأرجيلة.

وتبدو الطفلة في الفيديو وهي جالسة على كنبة في ما يبدو أنه منزل عائلتها، وتصرخ بوجه والدتها مطالبة بالأرجيلة، وعندما تستجيب الأم للطلب تمسك الطفلة الأرجيلة كالكبار وتدخنها دون تردد.

وتغضب الطفلة عندما تسحب منها والدتها الشيشة أو عندما تطلب طفلة أخرى تجلس بجانبها أن تحصل على “نصيبها” هي الأخرى من التدخين.

ويتضح من الفيديو أن والدة الطفلة قامت بتصوير ابنتها لا سيما وأنه يسمع في الشريط صوت امرأة غير آبهة بالمضار التي تحملها الشيشة لرئتي تلك الطفلة الصغيرة.