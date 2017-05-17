أثارت ولادة ماعز بعينٍ واحدة في منتصف وجهها، حيرة السكان المحليين في ولاية “أسام” الهنديّة.

ومنذ ولادتها، يتدفق القرويون إلى “عبادة” هذا الحيوان الذي يعتبرونه “مقدّساً”.

وتوقع الأطباء البيطريون أن هذه الماعز، والتي لديها أيضاً أذنٌ واحدة، سوف تموت في غضون أيام.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، فإنّ هذه الماعز لديها حالة تسمى “سايكلوبيا”، التي تتطور في الرحم عندما لا ينفصل النصف الأيمن والأيسر من الدماغ خلال الحمل، وهذا يؤدي إلى تشكيل تجويف مركزي مع عين واحدة.

ويُلاحظ في هذه الحالة غياب الرموش والجفون والأنف، بينما تكون الشفاه العلوية والسفلية موجودة، ولكنها عادة ما تكون صغيرة، ويكون الفك العلوي صغير والأسنان مفقودة.

وقال مالك الماعز ويُدعى “مخوري داس”: “لقد صدمت. انها مثل معجزة والناس جاءوا إلينا لرؤية هذه الماعز”.

ويعتقد “مخوري” أيضا أن ولادة هذه الماعز قد جلب الحظ لمنزله.

وقال أحد القرويين الذين جاءوا لرؤية الماعز حديثة الولادة: “عندما جئت لاشاهد هذه الماعز اعتقدت انها كذبة. ولكن صدمت لرؤية الماعز مع عين واحدة “.