كشفت النجمة العالمية “مونيكا بيلوتشي”، والتي تخطّى عمرها الـ52 عاماً، سرّ جمالها في هذا العمر المتقدّم.

وقالت “مونيكا” لـ”Daily Telegraph” أنها لا تفضل الاستيقاظ مبكرا لكي تتوجه لتؤدي التدريبات الرياضية، كما انها تحب الكعك والمعكرونة.

ونصحت “بيلوتشي” بتناول الطعام بشكل جيد، وممارسة الجنس بشكل جيدة ومنتظم والضحك كثيرا.

وأبهرت النجمة العالمية الحضور بمجرد وصولها لحضور أحد المؤتمرات بفعاليات مهرجان “كان” السينمائي الدولي في دورته الـ70..

وظهرت مونيكا بـ”jumpsuit” باللون الأسود، ولاقت اطلالتها إعجاب قطاع كبير من المعنيين بالأزياء والموضة، مؤكدين أن “مونيكا” كانت ومازالت إحدى أهم إيقونات الموضة.