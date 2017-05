لايسعني الا ان اشكر الأخت الغاليه #سهام وكل الأشخاص اللي معاها الذين كانوا كالخليه في لبروتوكول والتنظيم والاستقبال والتنظيم بالكامل لحفل زفاف اختي الغاليه مريم فكل الشكر لك حبيبتي سهام كنتوا سبب في السعاده والراحه في الحفل وكل شي كان بيرفكت ولا غلطه 😍 شكراً @laylati_weddings_events @laylati_weddings_events كل هذا واكثرررر 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙏🏻

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on May 15, 2017 at 2:54pm PDT