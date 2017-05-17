احتفلت مريم الشامسي شقيقة الفنانة الإماراتية “أحلام”، بزفافها الأسطوري في مركز دبي التجاري العالمي وسط أجواء من الفرح والغناء وبحضور الاقارب والاصدقاء وعدد كبير من الفنانين منهم ديانا حداد، بلقيس، داليا مبارك، مشاعل، فهد الكبيسي، لجين عمران وغيرهم.
وتميّز الحفل بالفخامة والرقي تماماً كأعراس الأمراء، وذلك ابتداءً من الشوكولا الفاخرة، وبطاقات الدعوة المميزة، مروراً بالزينة والورود والازياء وصولاً الى قالب الحلوى والقاعة المذهلة.
لايسعني الا ان اشكر الأخت الغاليه #سهام وكل الأشخاص اللي معاها الذين كانوا كالخليه في لبروتوكول والتنظيم والاستقبال والتنظيم بالكامل لحفل زفاف اختي الغاليه مريم فكل الشكر لك حبيبتي سهام كنتوا سبب في السعاده والراحه في الحفل وكل شي كان بيرفكت ولا غلطه 😍 شكراً @laylati_weddings_events @laylati_weddings_events كل هذا واكثرررر 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙏🏻
واللافت في هذا الحفل، كان الوصلات الغنائية التي تناقلها بعض الفنانون ومن بينهم أحلام، فقد غنت ديانا حداد أمام الجمهور، وحضرت أصالة بصوتها الرائع في أغنية زفة العروسين.
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أما بالنسبة لأزياء أحلام فقد ظهرت في فستانين أنيقين الأول على شكل عباءة فخمة في حفل حناء شقيقتها والذي أقيم في قصرها، والثاني من اللون الأصفر الناعم في ليلة الزفاف.
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وقد سلطت بعض الصور الضوء على فستان العروس الملوكي، فقد بدا ضخماً من الخلف ومليئاً بالكريستال المضيء خصوصاً على الخصرو الطرحة!
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