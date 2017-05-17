انتشرت صورٌ على مواقع التواصل الإجتماعيّ، جمعت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بالمصور الفوتوغرافي المثير للجدل وديع النجار، في دبي.

وتساءل نشطاء عن العلاقة التي تجمع “مايا” بـِ “وديع”، بعد أن أثيرت شائعاتٌ في الفترة الماضية عن علاقته بالفنانة اللبنانية “إليسا”، وذهب البعض الى القول بأنهما ارتبطا رسمياً.

ونشر النجار إحدى الصور التي جمعته بـ”مايا” على حسابه في أحد مواقع التواصل، وكتب عليها “الملك والملكة”، ما أثار تساؤلات المتابعين عن علاقتهما.

لكنّ إليسا خرجت عن صمتها آنذاك، ونفت الارتباط، غير أنها أكدت علاقتها وصداقتها المتينة بـ”النجار”.

ويثير وديع النجار سخرية نشطاء مواقع التواصل بسبب غرابة الأزياء التي يرتديها.