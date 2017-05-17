في واقعة خارج نطاق المألوف وتعكس مدى حالة الاستهتار بمشاعر الناس والقانون، استيقظ رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في المغرب، على وقع فيديو صادم يظهر شاب وصديقته يمارسان الجنس خدمة البث المباشر على الموقع الأزرق.

وبحسب الفيديو المتداول البالغ مدته 4 دقائق والذي تتحفظ “وطن” عن نشره لاحتوائه على ممارسات غير أخلاقية، فقد ظهر الشاب والفتاة مجردين من ملابسهما ويتلفظان بألفاظ نابية، ممدان على سرير للنوم و يتفاعلان مع من يتابعهما عبر إحدى الصفحات.



واستنكر عدد كبير من رواد “فيسبوك” هذا الفعل المشين الذي يخرج عن الإطار القانوني و الأخلاقي في استعمال هذه الوسيلة للتواصل، مؤكدين أن على إدارة “فيسبوك” أن تتدخل و تغلق مثل هذه الصفحات.