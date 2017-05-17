أثار مقطع فيديو ظهر فيه مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وهو يضع 200 جنيه لراقصة بعد رفع حمالة صدرها أمام الجميع في حفل افتتاح كافتيريا استراحة العاملين بالمطار، غضباً واسعاً في مصر.

وكشفت مصادر أن ظهور مدير المطار في الحفل بهذه الصورة كان سببًا في إقالته من منصبه.

وأصدر رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس، قرارًا بتعيين الطيار حسام طمبور مديرًا لمطار شرم الشيخ الجوي خلفًا للطيار عماد البلاسي.

وبرر “البلاسي” تصرّفه بالقول إنّه كان في “لحظة ارتباك”.

وأشار إلى أن “هدفه كان إسعاد العاملين بالافتتاح، والاحتفال بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية مثل تنفيذ تجربة الطوارئ على مستوى عالٍ باشتراك جهات ضخمة بالمحافظات، إلى جانب استلام ترخيص المطار لمدة عامين وإنشاء بعض المباني الجديدة”.

وأشارت المصادر الى أن الأمر احتدم بين السيدات العاملات بمطار شرم الشيخ أثناء حضورهنّ الحفل ورؤية الحاثة، ووصلت حد المشاجرة والسب للاعتراض على تصرّف “البلاسي”.