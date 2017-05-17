أكد الإعلامي المصري أحمد موسى، انتهاء أزمة الدولار في مصر، قائلًا: “إنه بدءًا من يونيو المقبل سيتم رفع كل القيود عن تحويل الدولار للخارج، وفقًا لما صرح به محافظ البنك المركزي”.

وأضاف “موسى”، خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن “أزمة الدولار هتنتهي، وسيتم السماح بحرية شراء الدولار من البنك المركزي قريبًا”.

وتابع: “مصر لديها احتياطي نقدي 28 مليارًا و600 مليون دولار وقد يصل إلى 30 مليار دولار الشهر القادم يعني هنبسطكوا 7 شهور أكل وشرب وسيكون هناك تسهيلات بداية من الشهر المقبل للسماح بحرية تداول الدولارات في البنوك”.