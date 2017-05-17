تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يظهر السفير الفرنسي في تونس أوليفي بوافر دارفور، وهو يرقص على أنغام الاغنية التونسية الشهيرة “إذا أعطاك العاطي لا تشاطي ولا تباطي”، خلال مشاركته في أحد الحفلات المقامة بمناسبة “حج الغريبة” بجربة والخاص بالطائفة اليهودية.

سفير فرنسا بتونس يرقص على المزود أغنية " اذا عطاك العاطي لا تشاطي و لا تباطي " هههههه Nai-post ni CarthageFm noong Miyerkules, Mayo 17, 2017

وكان السفير الفرنسي قد دعا خلال تصريح إذاعي خلال مشاركته في حجّ الغريبة، الفرنسيين لجعل تونس وجهتهم الأولى لما تنعم به من جمال وتراث ثري، مؤكدًا أنّ عدد السياح الفرنسيين شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام الجاري.