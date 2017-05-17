تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع فيديو يظهر في  أوليفي بوافر دارفور، وهو يرقص على أنغام الاغنية التونسية الشهيرة “إذا أعطاك العاطي لا تشاطي ولا تباطي”، خلال مشاركته في أحد المقامة بمناسبة “” بجربة والخاص بالطائفة اليهودية.

 

سفير بتونس يرقص على المزود أغنية " اذا عطاك العاطي لا تشاطي و لا تباطي " هههههه

Nai-post ni CarthageFm noong Miyerkules, Mayo 17, 2017

 

وكان السفير الفرنسي قد دعا خلال تصريح إذاعي خلال مشاركته في حجّ الغريبة، الفرنسيين لجعل تونس وجهتهم الأولى لما تنعم به من جمال وتراث ثري، مؤكدًا أنّ عدد الفرنسيين شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام الجاري.