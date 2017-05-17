حذر رئيس أجهزة الاستخبارات الهولندية روب بيرتولي، من هجمات إلكترونية خطيرة للغاية للتخريب الرقمي.

وقال بيرتولي، أمس الثلاثاء، خلال المنتدى الذي تنظمه الحكومة الهولندية إن العالم قد يشهد قريبا عملية تخريب رقمي خطرة تؤدي إلى اضطرابات وفوضى، حسبما نقلته “فرانس برس”.

وأضاف رئيس أجهزة الاستخبارات الهولندية: برأيي يمكن أن نكون أقرب بكثير من عملية خطرة للتخريب الرقمي، مما يعتقد الكثيرون.

وذكّر بيرتولي بالهجوم الإلكتروني الذي استهدف أجهزة كمبيوتر لأكبر شركة نفط في السعودية عام 2012، وبمحاولة قرصنة شبكة الكهرباء العراقية التي عطلت التيار الكهربائي لساعات.

وحذر بيرتولي من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن الهجمات الإلكترونية وما قد تلحقه بالعالم، وأوضح: تخيلوا ما يمكن أن يحدث إذا تم تخريب النظام المصرفي بأكمله ليوم أو يومين أو أسبوع أو إذا حدث عطل في شبكتنا للنقل أو إذا تعرض المراقبون الجويون إلى هجمات إلكترونية أثناء توجيههم لتعليمات الطيران. العواقب ستكون كارثية.

وشدد رئيس أجهزة الاستخبارات الهولندية على ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص للتصدي للهجمات الإلكترونية، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستعداد للتهديدات المستقبلية.