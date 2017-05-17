أكد الباحث والناشط الحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك، أنه من الغباء اعتبار اختيار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية كأول دولة في زيارته الخارج هو نهب ثرواتها، مؤكدا بأن الزيارة تمثل رعبا لإيران.

وقال “مالك” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أغبى كلام يدور هذه الأيام أن اختيار ترامب للسعودية كأول محطة خارجية له هي لنهب ثرواتها وأحمق ما نطق به لسان بشر أن القمة مؤامرة على المسلمين”.

أغبى كلام يدور هذه الأيام أن اختيار ترامب للسعودية كأول محطة خارجية له هي لنهب ثرواتها وأحمق ما نطق به لسان بشر أن القمة مؤامرة على المسلمين — أنور مالك (@anwarmalek) May 17, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “#ايران ترتعش خوفاً بعدما مدّت رجليها بالمنطقة مع إدارة #أوباما فكل دوائرها الأمنية والسياسية منعقدة منذ فترة لمتابعة قمة #ترامب في #السعودية”.

#ايران ترتعش خوفاً بعدما مدّت رجليها بالمنطقة مع إدارة #أوباما فكل دوائرها الأمنية والسياسية منعقدة منذ فترة لمتابعة قمة #ترامب في #السعودية — أنور مالك (@anwarmalek) May 17, 2017

وتابع قائلا: “كل شعوب الدنيا عندها نظرية المؤامرة لكن تحفزها على رؤية المصالح واقتناصها الا #العرب فأعمت أبصار الكثير منهم حتى صاروا يرون العالم مفاسد فقط”.

كل شعوب الدنيا عندها نظرية المؤامرة لكن تحفزها على رؤية المصالح واقتناصها الا #العرب فأعمت أبصار الكثير منهم حتى صاروا يرون العالم مفاسد فقط — أنور مالك (@anwarmalek) May 17, 2017

يشار إلى أنه من المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامي إلى المملكة العربية السعودية مساء السبت المقبل، حيث سيتم عقد قمة إسلامية-أمريكية، والتي على إثرها قدمت السعودية دعوات لعدد من القادة العرب والإسلاميين لحضورها ومن ثم يتوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.