أكد الباحث والناشط الحقوقي الجزائري، الدكتور ، أنه من الغباء اعتبار اختيار الرئيس الأمريكي، دونالد للمملكة العربية كأول دولة في زيارته الخارج هو نهب ثرواتها، مؤكدا بأن الزيارة تمثل رعبا لإيران.

 

وقال “مالك” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أغبى كلام يدور هذه الأيام أن اختيار ترامب للسعودية كأول محطة خارجية له هي لنهب ثرواتها وأحمق ما نطق به لسان بشر أن القمة مؤامرة على ”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: “# ترتعش خوفاً بعدما مدّت رجليها بالمنطقة مع إدارة # فكل دوائرها الأمنية والسياسية منعقدة منذ فترة لمتابعة قمة #ترامب في #السعودية”.

 

وتابع قائلا: “كل شعوب الدنيا عندها نظرية المؤامرة لكن تحفزها على رؤية المصالح واقتناصها الا # فأعمت أبصار الكثير منهم حتى صاروا يرون مفاسد فقط”.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامي إلى المملكة العربية السعودية مساء السبت المقبل، حيث سيتم عقد قمة إسلامية-أمريكية، والتي على إثرها قدمت السعودية دعوات لعدد من القادة العرب والإسلاميين لحضورها ومن ثم يتوجه إلى والأراضي الفلسطينية.

 