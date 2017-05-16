ينتظر المراقبون الماليون المبلغ الذي سيتقاضاه الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، خاصة بعد قرارات سلفه فرنسوا هولاند حول رواتب الرؤساء والوزراء.

ويبلغ حالياً الراتب الشهري لرئيس الجمهورية في فرنسا 19 ألف يورو، بينما بلغت ميزانية الرئاسة 108.9 ملايين يورو في موازنة عام 2012.

وكان الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند خفض راتبه الشخصي ومرتب الوزراء بنسبة 30% ومنع اعضاء الوزارة من تقاضي مرتبات أو مكافآت خارجية باستثناء المناصب التي وصلوا اليها عن طريق الانتخاب كمنصب العمدة او رئيس المدينة، وان كانت هناك قوانين جديدة تمنع الجمع بين المناصب.

وأيضاً وضع القانون الفرنسي حداً اقصى لمجموع هذه المكافآت الخارجية.

وبعد تخفيض راتبه، اصبح راتب الرئيس الفرنسي حالياً 13532 يورو، وذلك قبل الاستقطاعات الضريبية، ويوازي مرتب الرئيس الفرنسي نحو 12 ضعفا الحدّ الادنى للأجور في بلاده.

لكن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه الرئيس الفرنسيّ شهرياً يبلغ 12.696 يورو: 11.580.82 راتب اساسي، و347.43 يورو بدل سكن، و2.982.06 بدل وظيفة