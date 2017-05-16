أكدت تقارير إعلامية بريطانية، أن مدرب نادي “أرسنال” الإنجليزي “أرسين فينغر”، رصد مبلغا ماليا ضخما قيمته 65 مليون يورو، لعقد صفقات مع بعض اللاعبين من “البريميرليغ” في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للتقارير، فإن المدرب الفرنسي “فينغر” يستهدف توقيع عقود مع بعض الأسماء المتألقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، منهم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم “ليستر سيتي”، و”بان غيبسون” مدافع فريق “ميدلسبروه”.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن المدرب الفرنسي أرسين فينغر تلقى ضمانات من إدارة “الغينرز”، بِمواصلة العمل على رأس الجهاز الفني للفريق الموسم المقبل ومنحته غلافا مالية ضخما لانتداب لاعبِين جدد الصيف المقبل، ومن بينهم لاعب لوهافر السابق رياض محرز.

يشار إلى أن رياض محرز صاحب الـ26 سنة يرتبط بعقد مع إدارة الثعالب “أرسنال” ينتهي صيف 2020، حيث يتقاضي راتبا سنويا قيمته 4.8 مليون جنيه استرليني أي حوالي 5.6 مليون يورو. لكنه أدرج بندا في عقد الجديد ينصّ على إمكانية تغيير النادي بداية من الفاتح من يونيو القادم، بينما اشترطت إدارة ”الثعالب”الحصول على مبلغ يفوق الـ 46 مليون يورو من الفريق الذي يريد الفوز بصفقة الدولي الجزائري.