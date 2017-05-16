شن محمود رفعت المحامي الدولي المصري, هجوما على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, على خلفية زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس دونالد ترامب.

وفي سلسلة تغريدات تابعتها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قال رفعت ” زيارة محمد بن زايد لأمريكا ستسفك مزيد من الدماء في اليمن وليبيا ومصر وغيرهم وسيتبرأ منهم ترامب وأمريكا ويذبحوهم يوم يجف ضرعهم “.

وأضاف ” زيارة ابن زايد لأمريكا اليوم جرم للدم الذي سيسفك، والصامت اليوم مشارك بالجرم فالوقوف على الحياد وقت المعارك الأخلاقية خيانة، انتهى “.

واستقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الإثنين، ابن زايد، في البيت الأبيض، في زيارة لمدة يومين لواشنطن, حيث بحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وأشاد ابن زايد بمبادرة ترامب لتعزيز علاقات الولايات المتحدة مع شركائها الرئيسيين في المنطقة.

ورأى مراقبون الزيارة بمثابة ضربة استباقية من ولي عهد أبو ظبي إلى قمم الرياض الذي دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.