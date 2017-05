أثار مايكل كوهين، المحامي الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة لابنته سامانثا وهي بالملابس الداخلية، حيث لاقت تغريدته عدداً كبيراً من الردود.

كوهين نشر صورة إبنته عبر حسابه الرسمي على “تويتر” معبراً عن فخره بها، لكن جزءاً كبيراً من المغردين وجدوا نشره للصورة غير مناسب ووجهوا له العديد من الانتقادات، الأمر الذي دفعه الى الرد على أحدهم ببساطة قائلا: هل تشعر بالغيرة؟

So proud of my Ivy League daughter…brains and beauty channeling her Edie Sedgwick. On Instagram @samichka_ pic.twitter.com/mpQxhr3mh3

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) May 15, 2017