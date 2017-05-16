أثار مايكل كوهين، المحامي الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة لابنته سامانثا وهي بالملابس الداخلية، حيث لاقت تغريدته عدداً كبيراً من الردود.

كوهين نشر صورة إبنته عبر حسابه الرسمي على “تويتر” معبراً عن فخره بها، لكن جزءاً كبيراً من المغردين وجدوا نشره للصورة غير مناسب ووجهوا له العديد من الانتقادات، الأمر الذي دفعه الى الرد على أحدهم ببساطة قائلا: هل تشعر بالغيرة؟

So proud of my Ivy League daughter…brains and beauty channeling her Edie Sedgwick. On Instagram @samichka_ pic.twitter.com/mpQxhr3mh3 — Michael Cohen (@MichaelCohen212) May 15, 2017

محامي ترامب أوضح في إحدى ردوده أن الصورة المأخوذة بـ “الأبيض والأسود” تعيد إحياء صورة أخرى شهيرة من الستينات للممثلة وعارضة الأزياء Edie Sedgwick. وفق ما نشرت “سي ان ان” الأمريكية.

Washington we're comin for ya A post shared by SamanthaBlakeCohen (@samichka_) on Jan 19, 2017 at 11:33am PST

وأضاف في رده على شخص أشار الى غرابة أن يقوم أب بنشر صورة لابنته وهي ترتدي الملابس الداخلية بعبارة “Beauty and brains” مستخدماً وسم #hater