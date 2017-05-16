يصنّف جواز سفر غرينادا في المرتبة الـ 39 من حيث جوازات السفر الأقوى في العالم كما يحظى مواطنو هذه الدولة بخيار الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية من فئة E-2 (مستثمر من دولة معاهدة) والتي تتيح لحاملها الحصول على البطاقة الخضراء (Green Card) لاحقاً.

وبهدف الإستقطاب السياحي والإستثمار الإقتصادي نشرت دولة غرينادا الواقعة في منطقة الكاريبي شروط الحصول على جنسيتها وجوازها الذي يسمح بالدخول إلى الصين وجميع دول الشنغن والمملكة المتحدة وسنغافورة دون الحاجة للحصول على تأشيرة، وأشار الإعلان إلى إمكانية حصول المستثمر على جواز سفر غير قابل للإلغاء وجنسية مزدوجة دون الحاجة للانتقال أو الاستغناء عن جنسيته الحالية.

وتم إعادة فتح باب الحصول على الجنسية عن طريق برنامج الاستثمار في شهر أغسطس 2013 عندما أقرّ برلمان غرينادا قانون “الجنسية عن طريق الاستثمار للعام 2013″. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذا القانون في تمكين الأشخاص للحصول على الإقامة الدائمة وجنسية غرينادا عن طريق التسجيل في أحد المشاريع المعتمدة من قبل الحكومة، والإطار الزمني للحصول على الجنسية والجواز شهران ويشمل جميع الجنسيات.

ويتم السفر مباشرة إلى 120 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة بما في ذلك دول الشنغن والصين والمملكة المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ.وأوضح الإعلان أن الاستثمار المطلوب مساهمة لصالح حكومة غرينادا أو الاستثمار في أحد المشاريع المعتمدة من قبل حكومة غرينادا، أما تكلفة الاستثمار التي تُدفع لصالح صندوق التحول الوطني (بمبلغ 200.000 دولار أمريكي لعائلة مكونة من 4 أفراد) أو المساهمة في تمويل مشروع غرينادا للزراعة المائية المستدامة (بمبلغ 190.000دولار أمريكي لعائلة مكونة من 4 أفراد) أو خيار إعادة الشراء الخاص بمشروع غرينادا للزراعة المائية المستدامة (بمبلغ 325.000 دولار أمريكي لعائلة مكونة من 4 أفراد) أو استثمار عقاري (بمبلغ 400.000 دولار أمريكي لعائلة مكونة من 4 أفراد).

ومن مزايا هذا الإستثمار “عدم فرض ضرائب على الدخل الخارجي أو الثروة أو الهدايا أو الميراث أو مكاسب رأس المال”وعدم وجود قيود على الأرباح ورأس المال المستورد”.

وتتيح طبيعة غرينادا أجواءاً مثالية للمغامرة والاسترخاء، كما يتمتع المجتمع المحلي في غرينادا بالحيوية من الناحية الثقافية، وهو نابض بالحياة والمرح وودي للغاية.

ويتم إصدار الجنسية وجواز السفر خلال 60 يوم عمل، ويمكن الحصول على بطاقة الهوية الوطنية دون الحاجة إلى زيارة الدولة وتلا توجد شروط للإقامة في غرينادا.

وغرينادا (بالإنجليزية: Grenada) هي دولة تقع في جزر الهند الغربية في البحر الكاريبي، وأصل اسمها «غرناطة» -المدينة الأندلسية الشهيرة، و«قرينادا» هو لفظها الإسباني. وقد سميت هذه الجزيرة بهذا الاسم لجمال منظرها بجبالها الخضر وشطآنها الزرقاء الصافية. وتبعد عن ساحل فنزويلا الشمالي بما يقرب من 140 كم.