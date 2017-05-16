شنت الكاتبة والأكاديمية ورئيسة مركز التمكين للمستقبل للإستشارات والدراسات، الدكتورة نورة خالد السعد، هجوما حادة على ، وذلك بسبب استمرار مأساة في المنطقة الحدودية بين والجزائر لما يزيد عن الشهر دون حل.

 

وقالت “السعد” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقة بها صورة تعكس أوضاع اللاجئين السيئة:” حسبنا ونعم الوكيل لم نكن نتوقع هذا التصرف من بلد ”.

 

يشار إلى أن أكثر من 41 لاجئا بينهم شيوخا وأطفال، ما زالوا منذ قرابة الشهر يعيشون في أوضاع مزرية في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر، بعد أن توراترت أنباء عن قيام بطردهم، في حين رفضت المغرب استقبالهم، ولم تفلح حتى هذه اللحظة المناشدات بحل موضوعهم الذي دخل في مضمار التجاذبات السياسية بين البلدين المستمرة منذ سنوات بفعل قضية الصحراء “”.

 