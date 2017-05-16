شنت الكاتبة والأكاديمية السعودية ورئيسة مركز التمكين للمستقبل للإستشارات والدراسات، الدكتورة نورة خالد السعد، هجوما حادة على الجزائر، وذلك بسبب استمرار مأساة اللاجئين السوريين في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر لما يزيد عن الشهر دون حل.

وقالت “السعد” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقة بها صورة تعكس أوضاع اللاجئين السيئة:” حسبنا الله ونعم الوكيل لم نكن نتوقع هذا التصرف من بلد المليون شهيد”.

حسبنا الله ونعم الوكيل لم نكن نتوقع هذا التصرف من بلد المليون شهيد https://t.co/hqV3iB381U — د.نورة خالد السعد (@Dr_NoraAlsaad) May 16, 2017

يشار إلى أن أكثر من 41 لاجئا سوريا بينهم شيوخا وأطفال، ما زالوا منذ قرابة الشهر يعيشون في أوضاع مزرية في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر، بعد أن توراترت أنباء عن قيام السلطات الجزائرية بطردهم، في حين رفضت المغرب استقبالهم، ولم تفلح حتى هذه اللحظة المناشدات بحل موضوعهم الذي دخل في مضمار التجاذبات السياسية بين البلدين المستمرة منذ سنوات بفعل قضية الصحراء “البوليساريو”.