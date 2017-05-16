عاتب قاضٍ بالمغرب فتاة، اتهمت شابا بالاعتداء عليها جنسيا، وآخذها برمي الناس بالباطل، انتقاما لظروفها الاجتماعية، موضحا أن ما تفعله شبيه ببيض “الرماد”، الذي تضعه الدجاجة.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن القاضي أثناء الاستماع إلى الفتاة في محاكمة شاب اتهم باغتصابها، إن الدجاجة تضع بيضا دون أن يقربها الديك، فيكون البيض غير ملقح، وبالتالي يسمى “بيض الرماد”.

وجاء عتاب القاضي للفتاة بعد أن علم أن لها ثلاثة أطفال لا تعرف آباءهم، وحذرها من مغبة إسقاط الناس في الظلم للضغط عليهم، قبل أن يؤجل القضية لإتمام المناقشة، والنطق بالحكم.