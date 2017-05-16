تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع لحظة قطع أحد الشباب لشرايين يده محاولا في منطقة “”، احتجاجا على إزالة    في المنطقة من قائمة في مسابقة للإلتحاق بالبلدية باسم شخص آخر لم يجتز المسابقة.

 

وتعليقا على الحادثة، قال والي “” عمر منصور فى تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تونسية، أنه اثر تلقى شكاوى من قبل عدد من من منطقتي الكرم وحلق الوادي  حول شبهات تحوم حول  مسابقة للالتحاق بالبلدية جرت مؤخرا فى بلدية حلق الوادي .

 

واضاف الوالي انه وفق الشكاوي التي تقدم بها  المواطنين فأنه “يبدو ان  المناظرة  يشوبها بعض الاخلالات”، موضحا بأنه أمر بإعداد تقرير اداري حول المسابقة و بناء عليه سيتم اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة .

عاجل/ فظيع: هذا ما فعله شابّ تمّ حذف اسمه بعد نجاحه في امتحان الالتحاق ببلدية حلق الواد و تعويضه بشخص آخر

Nai-post ni ‎الصفحة الرسمية لموقع النهار نيوز‎ noong Martes, Mayo 16, 2017