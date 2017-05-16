تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لحظة قطع أحد الشباب لشرايين يده محاولا الانتحار في منطقة “حلق الوادي”، احتجاجا على إزالة السلطات المحلية في المنطقة من قائمة الناجحين في مسابقة للإلتحاق بالبلدية باسم شخص آخر لم يجتز المسابقة.

وتعليقا على الحادثة، قال والي “تونس” عمر منصور فى تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تونسية، أنه اثر تلقى شكاوى من قبل عدد من المواطنين من منطقتي الكرم وحلق الوادي حول شبهات تحوم حول مسابقة للالتحاق بالبلدية جرت مؤخرا فى بلدية حلق الوادي .

واضاف الوالي انه وفق الشكاوي التي تقدم بها المواطنين فأنه “يبدو ان المناظرة يشوبها بعض الاخلالات”، موضحا بأنه أمر بإعداد تقرير اداري حول المسابقة و بناء عليه سيتم اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة .